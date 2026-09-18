Buscan a un hombre de 38 años desaparecido desde mediados de julio en Eivissa. - SOSDESAPARECIDOS

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un hombre de 38 años en paradero desconocido desde mediados de julio en Eivissa.

El hombre, de acuerdo con la información facilitada por la entidad, responde al nombre de Sergei Steffano M. H. Mide 1,78 metros de altura, es de complexión delgada, tiene el pelo negro y largo. Tiene los negros y lleva gafas graduadas.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencias (112), la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) o el teléfono habilitado por SOS Desaparecidos (868286726).