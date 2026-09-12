Buscan a un hombre de 77 años desaparecido desde el viernes en Llucmajor - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un hombre de 77 años que fue visto por última vez el viernes en el municipio mallorquín de Llucmajor.

El hombre, de acuerdo con la información facilitada por la entidad, responde al nombre de Reiner Schnell.

Mide 1,75 metros de altura, es de complexión gruesa, tiene el pelo blanco y los ojos azules.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencias (112), la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) o el teléfono habilitado por SOS Desaparecidos (868286726).