Buscan a un hombre de 79 años y con alzheimer desaparecido en Palma desde este jueves - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un hombre de 79 años y con alzheimer en Palma.

El hombre, que responde al nombre de Pedro F., fue visto por última ves este mismo jueves.

Según los datos facilitados por la asociación, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso, los ojos azules y lleva gafas graduadas.

En el momento de su desaparición vestía con un pantalón largo y gris, un polo azul y unos zapatos negros.

Cualquier información acerca de su paradero se puede poner en conocimiento de los servicios de emergencias (112), la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) o el teléfono 868286726.