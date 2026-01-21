Buscan a un hombre de 81 años desaparecido desde hace casi dos semanas en Porto Cristo

Cartel del hombre desaparecidos. - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un hombre de 81 años en Porto Cristo al que se le perdió la pista hace casi dos semanas.

Se trata de José María R.B., quien fue visto por última vez el pasado viernes 9 de enero.

Según la información facilitada por la asociación, mide entre 1,65 y 1,70 metros de altura, es de complexión delgada, es parcialmente calvo, tiene el pelo blanco y los ojos marrones.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser comunicada al 112, a la Policía Nacional (091) o al teléfono 868286726.