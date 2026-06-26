Buscan a un hombre que ha intentado atracar una panadería en Palma a punta de pistola y oculto tras un pasamontañas

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma en plaza de España. - POLICÍA LOCAL - Archivo

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local y la Policía Nacional están buscando a un hombre que este viernes ha intentado atracar, sin éxito, una panadería de Son Oliva, en Palma, a punta de pistola y cubierto con un pasamontañas.

La voz de alarma la han dado desde una panadería de la calle Tomás Villanueva Cortés, donde según los testigos, a eso de las 14.30 horas de este viernes un hombre armado con una pistola y con el rostro oculto tras un pasamontañas ha intentado cometer un atraco, aunque finalmente no se ha llevado nada.

Los agentes han recibido igualmente desde una gasolinera cercana el aviso de que habían visto a un hombre que huía con el rostro cubierto. Las unidades disponibles en la zona han iniciado la búsqueda del sospechoso.