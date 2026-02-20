Buscan a una mujer de 85 años desaparecida en Pollença

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca están buscando a una mujer de 85 años desparecida desde este jueves en el municipio de Pollença.

Según la información de los Bomberos, la anciana salió a pasear sobre las 16.00 horas por el camino de Ternelles y a las 21.00 horas, al no haber regresado, su hija avisó a Emergencias.

El dispositivo de búsqueda comenzó en ese momento y se alargó hasta las 03.30 horas. Participan los Bomberos del grupo de rescate de montaña, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y un grupo canino de los Bomberos.

La búsqueda continuará este viernes a partir de las 08.30 horas de este viernes. Se incorporarán el Cuco y el Greim cuando haya luz para operar con seguridad.