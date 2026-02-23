Buscan a una persona mayor desaparecida en Porreres tras salir a pasear y no regresar a su domicilio

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda de una persona mayor desaparecida en el municipio mallorquín de Porreres, que salió a pasear después de comer y no regresó a su domicilio, se ha reactivado este lunes, a las 8.00 horas.

La investigación se inició el domingo por la noche, sobre las 21.30 horas, con la participación de la Guardia Civil, varias agrupaciones de Protección Civil y Bombers de Mallorca, que movilizaron efectivos de Llucmajor y Felanitx, incluido un miembro del grupo canino, y el sargento de la zona de mediodía.

Durante el dispositivo nocturno, que se prolongó hasta las 4.00 horas de la madrugada, se inspeccionaron varias zonas consideradas de mayor probabilidad, pero hasta el momento no se ha podido localizar a la persona desaparecida.

La investigación se ha reanudado este lunes a las 8.00 horas, con la reorganización de efectivos y la continuidad del dispositivo conjunto.