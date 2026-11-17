El ministro de Derechos Sociales y portavoz de la campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, en una rueda de prensa de Ara Més-Front Ampli- JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de la campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha celebrado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha reivindicado una política de vivienda similar a la que ha impulsado, en materia de trabajo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Decían que era imposible --subir el SMI-- y hay más gente trabajando que nunca. Con la vivienda hay que hacer lo mismo, hay que intervenir el mercado", ha subrayado.

Lo ha hecho en Palma en una rueda de prensa de Ara Més-Front Ampli, acompañado por la candidata de esta lista al Congreso, Carme Gomila, en el parque George Sand, un espacio en el que se encuentran decenas de caravanas.

Bustinduy ha subrayado que, a pesar de aumentar el salario mínimo interprofesonial y subir el sueldo a los funcionarios públicos, la crisis de la vivineda "está funcionando como un mecanismo de expolio de las rentas de los trabajadores para convertirlo en beneficio privado de unos pocos".

Así, ha apostado por intervenir el mercado de la vivienda y ha comparado la situación con la laboral: "Exactamente igual que Yolanda Díaz lo hizo en el mercado de trabajo de trabajo, lo va a hacer Ada Colau con la vivienda".

En referencia a Baleares, ha sostendido que "no puede ser" que las Islas "se conviertan en un hotel de lujo para quien se lo pueda pagar".

En este sentido, ha destacado que la prórroga de los contratos de alquiler, conseguida "tras dos años peleando dentro y fuera del Consejo de Ministros", permite que todos los contratos que venzan antes del 2029 se prorroguen con las mismas condiciones.

Una medida que, ha remarcado, para un hogar inquilino supone un ahorro medio de 10.000 euros en dos años. "Ni una sola medida fiscal de la derecha y la ultraderecha supone este alivio para la clase trabajadora".