Buxadé (Vox) apela a la presunción de inocencia de Bestard y exige a Fiscalía que actúe del mismo modo que con Le Senne

Archivo - El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, atiende a los medios durante una concentración convocada por el Partido Popular "en apoyo y solidaridad" con el pueblo de Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). - Jonas Roosend - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la dirección nacional de Vox y eurodiputado Jorge Buxadé ha apelado a la presunción de inocencia de Pedro Bestard después de que Fiscalía se querellara contra él por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales del Consell de Mallorca.

Además, ha reclamado al Ministerio Público que actúe del mismo modo que con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, para quien ha pedido la absolución en la causa por delito de odio por la que será juzgado en octubre de 2027.

"No puedo hacer un análisis más que el que hemos hecho siempre, que es tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y que continúe el procedimiento", ha dicho Buxadé, durante su visita de este jueves a s'Arenal de Llucmajor, al ser preguntado por el caso de Bestard.

"Sobre todo exigimos a la Fiscalía que tenga una actuación como la que ha tenido con el señor Le Senne, al que no ha acusado porque evidentemente es un delito inventado y toda una causa política para intentar dañar su imagen y la de Vox", ha señalado.

LAS "RESISTENCIAS" DEL PP "SIEMPRE SON VENCIDAS"

Preguntado acerca de las negociaciones entre el PP y Vox para una eventual aprobación de los presupuestos autonómicos de 2027, Buxadé tampoco ha querido ahondar.

"Me permitirán que de las cuestiones concretas de la negociación entre los equipos de Vox en Baleares y del PP no hable, por prudencia y porque no tengo el conocimiento absoluto", se ha excusado.

No obstante, ha vaticinado que los 'populares' acabarán cediendo en cuestiones como la prioridad nacional, que ya han impulsado en Extremadura, Castilla y León, Andalucía o Aragón. "El PP ofrece resistencias, pero estas siempre son vencidas", ha afirmado.

A su parecer, la prioridad nacional acabará estando en toda España "porque no es un tema ideológico de Vox sino una cuestión de sentido común". "Los bienes son escasos, tenemos que repartirlos y, en lugar de utilizar un criterio que ha sido un desastre como el de la vulnerabilidad, que nadie sabe lo que significa, utilicemos un criterio objetivo como es el de ser español, ser residente legal, trabajar y cotizar", ha subrayado.

Cuestionado acerca de la receta de Vox para tratar de paliar la crisis de la vivienda, Buxadé ha asegurado que el partido tiene "muchas" propuestas. "En primer lugar, no hacer lo que ha hecho el PSOE y el PP durante 50 años, no repetir sus errores. Segundo, que para la vivienda pública haya prioridad nacional", ha apuntado.

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas ha considerado que la mitad de las viviendas públicas "se las llevan los últimos en llegar" y que, por lo tanto, las personas migrantes "no tienen problemas de habitabilidad".

"Siempre hay una ONG o alguien que les pone un piso a su disposición, un hotel de cuatro estrellas que pueda ser ocupado y pagado con el dinero de los contribuyentes. Eso hay que cortarlo. Y, por supuesto, construir, construir mucho y construir con sentido y a precios asequibles", ha sentenciado.

Encontrar una solución la crisis en Baleares, que tiene "particularidades por ser un territorio muy limitado", exige "creatividad", ha sostenido Buxadé. "Pero ya he expuesto varias medidas y luego, si encima bajamos los impuestos y agilizamos los trámites, ya lo hemos hecho todo perfecto", ha zanjado.

LA DIMISIÓN DE PUENTE Y EL IRPF

El directivo de Vox también se ha referido del hasta hace unos días ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha considerado que no compensa los accidentes ferroviarios de Córdoba y Toledo. "Ninguna de las víctimas de Adamuz y Urda se da por pagada con la dimisión de Puente y el cese del presidente de ADIF", ha dicho.

El eurodiputado también ha aprovechado su visita a Mallorca para denunciar públicamente que este jueves "Hacienda ha cobrado a cientos de miles de españoles el segundo plazo del IRPF" mientras el Gobierno "sigue destinando millones de euros a Marruecos y a terceros países".

"Los españoles llevan ocho años soportando mordidas, adjudicaciones ilegales y una mafia socialista convertida en una gran agencia de colocación", ha señalado.