Ca n'Oleo acogerá hasta el 29 de noviembre una exposición inspirada en las formas y símbolos de Ramon Llull

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Quatre cadires lul·lianes' del artista Horacio Sapere se mostrará en Ca n'Oleo del próximo 17 de septiembre hasta el 29 de noviembre y tratará de retratar los símbolos y formas geométricas que Ramon Llull "esenciales" para comprender el Universo y las relaciones entre el divino y el humano.

La actividad cuenta con la financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y a través de ella el artista utiliza materiales como el vidrio, el metal y el barro, al inspirarse en los cinco elementos --madera, fuego, tierra, metal y agua-- que, combinados, estimulan los sentidos de la vista y el tacto, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

La exposición cuenta también con la edición del catálogo 'Cuatro miradas lul·lianes. Siete miradas fotográficas', con textos de Aránzazu Miró, Marisa Aldeguer y Ricarda Margarita Vicens, y fotografías de Javier Garcia, Leo Sapere, Leticia Muñoz, Natalia Lebedeva, Óscar Pipkin, Pepe Cañabate y Pere Colom.

Dentro del proyecto se ha programado la conferencia 'Ramon maravillado. Llull desde el arte contemporáneo', a cargo de Jaume Reus, que tendrá lugar el 18 de noviembre al salón de actos del edificio de Can Oleo.

Sapere (Buenos Aires, 1944) reside y trabaja en Mallorca desde el 1974. Inició su recorrido artístico a principios de los años 70 con el teatro y la performance, antes de desarrollar un lenguaje propio en la poesía visual, la pintura y la escultura. Su trayectoria le ha llevado a exponer en capitales como Madrid, Barcelona, París, El Cairo, Viena, Varsovia, Berlín, Buenos Aires, Montevideo, Miami, Toronto o Montreal, y su obra forma parte de colecciones públicas y privadas.