Cabrer acusa a MÉS "hacer filosofía" con la bolsa de horas y no estar en el mundo real

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha acusado a MÉS per Mallorca de "hacer filosofía" con su propuesta de horas y no estar en el mundo real.

La responsable de Trabajo ha respondido en el pleno del Parlament de este martes a la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió que ha criticado que en la ley de conciliación, aprobada hace año y medio, el Ejecutivo no apoyara que las bolsas de horas fueran remuneradas y no retornable, como proponían los ecosoberanistas.

"Nadie puede permitirse perder dinero para conciliar", ha afirmado Carrió, que ha añadido que desde la ley de conciliación, "nadie ha notado que han mejorado sus derechos ni lo notará nunca".

La consellera, por su parte, ha acusado a MÉS equivocarse de planteamiento y ha negado que la ley esté vacía de contenido. Cabrer ha recordado que la bolsa de horas está regulada en el Estatuto de los Trabajadores, que determina que se tienen que compensar en el marco de la negociación colectiva.

Para Cabrer, una bolsa de horas remunerada es "filosofía pura" y tendría efectos en la precariedad.