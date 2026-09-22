Cabrer acusa al PSIB de estar "rabioso" y le insta a regresar al Pacto por la Sostenibilidad

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha acusado este martes al PSIB de estar "rabioso" y le ha instado a regresar al Pacto por la Sostenibilidad.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, la consellera ha respondido al diputado del PSIB Llorenç Pou, que ha criticado que no se han cumplido los objetos de un ente para impulsar "medidas difíciles y valientes". "Si el Pacto fuera una película del oeste, la única escena serían bolas de hierba rodando", ha afirmado el socialista.

Pou criticado el rechazo a que el director general del Pacto para la Sostenibilidad comparezca en el Parlament.

La consellera, por su parte, ha calificado al PSIB "como un partido a la deriva que tienen que obedecer a Madrid y salvar los muebles en Baleares".

Cabrer ha reivindicado las medidas de contención y reconversión, los topes a cruceros, la lucha contra la oferta ilegal, las limitaciones a vehículos y el descenso de la oferta de viviendas turísticas. "Estamos cumpliendo los objetivos a pesar de ustedes", ha afirmado.

"Está rabioso porque se han ido del Pacto y no se enteran del clima", ha añadido la consellera que se ha referido a las ampliaciones de los aeropuertos y las regularizados de migrantes. "Más, más, más, más crecimiento, es lo que quieren", ha indicado Cabrer, que se ha referido al "clamor" de las manifestaciones de este domingo en Palma e Eivissa.