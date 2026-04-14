Cabrer cree en una regularización que "no provoque efecto llamada" y critica el "colapso" en Extranjería

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha subrayado que el Govern cree en una regularización extraordinaria "cumpliendo con la legislación vigente y no haciendo un efecto llamada".

Así lo ha dicho Cabrer este martes en el pleno del Parlament ante las críticas del diputado del PSIB Llorenç Pou por el rechazado del Govern a la regularización.

En este sentido, Cabrer ha criticado que los socialistas quieren hacer frente a este proceso "con un colapso definitivo" en Extranjería.

Segun Cabrer, el anuncio de la regularización ha provocado que haya personas que "no quieren hacer arraigo por formación porque saben que tendrán los papeles igualmente".

Por su parte, el socialista ha sostenido que el PP "se ha quedado solo" en el rechazo a la regularización y ha criticado que "tampoco aporten ninguna solución". "Es una oportunidad para extender el trabajo digno a todas las personas que ya trabajan en las Islas", ha dicho.