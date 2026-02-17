Cabrer defiende que el Govern no recorta derechos a trabajadoras y pide al PSIB "menos pancarta y más responsabilidades"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido que desde el Govern no recortan ningún derecho a las mujeres trabajadoras.

"Menos pancarta y más responsabilidades", ha dicho la consellera al PSIB en el pleno de este martes, después que la socialista Teresa Suárez haya reprochado a Cabrer que no apoye la regularización extraordinaria de migrantes, que dará derechos a las trabajadoras.

En este sentido, Suárez ha cargado contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, por "seguir en la carrera delirante con Vox para ver quién hace el discurso más denigrante contra las personas migrantes".

De su lado, la consellera ha defendido que el Govern "trabaja mucho" por las trabajadoras y que "no recorta ningún derecho". "Que lo pregunte usted me parece una broma de mal gusto, cuando su gobierno es el de la revisión de las condenas a los agresores y de las pulseras de Aliexpress", ha dicho.