Cabrer se muestra preocupada porque la regularización extraordinaria tensione el SOIB

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, se ha mostrado preocupada ante la posibilidad de que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes acabe tensionando el SOIB.

Cabrer se ha expresado de este modo después de que los datos del paro publicados este jueves hayan mostrado un incremento del desempleo respecto al mes anterior.

La consellera ha explicado que el motivo es la inscripción de 224 personas extranjeras en alta con el código RE de regularización extraordinaria.

Cabrer ha indicado que desde el SOIB se prestará atención a la evolución de estas cifras ante la posibilidad de que el servicio "acabe tensionándose".