Cabrer pide "afrontar" el absentismo laboral y defiende procedimientos para "agilizar" las altas de trabajadores

Archivo - Trabajadores de Emaya hacen tareas de limpieza en Playa de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha planteado que el absentismo laboral se tiene que "afrontar" y ha puesto en valor los acuerdos con las mutuas para llevar a cabo determinados procesos médicos que "agilicen" la curación de los trabajadores enfermos y su posterior alta.

De esta manera ha contestado la representante del Govern al ser cuestionada por el diputado del PSIB Llorenç Pou acerca de la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre un mayor control de las bajas laborales o que las mutuas puedan dar altas en algunos casos.

Cabrer ha destacado que en la firma del convenio colectivo de hostelería en Baleares se recoge la creación de un organismo como el Observatorio del Absentismo, por lo que ha considerado que es un tema que "se tiene que poner encima de la mesa".

Por otro lado, ha alegado que lo que no es "tolerable" es el absentismo laboral de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, por hacer más actos como candidata del PSIB a las elecciones autonómicas de 2027, que por su cargo o por del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que "no sabía dónde estaba su puesto de trabajo" mientras cobraba de la Diputación de Badajoz.