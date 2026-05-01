Cabrer reivindica que Baleares "puede presumir de ser líder en creación de empleo"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha reivindicado este viernes, Día del Trabajo, que Baleares "puede presumir de ser líder en creación de empleo".

En declaraciones a los medios este Primero de Mayo ha celebrado que el archipiélago está siendo capaz de crear empleo incluso en invierno, hasta convertir la desestacionalización es una realidad.

La responsable de trabajo ha reivindicado igualmente las mejoras en materia de conciliación y la tendencia a la baja en cuanto a la siniestralidad.

"Es un día de reivindicación, pero también un día de reconocimiento de que vamos por el buen camino", ha añadido.

Por otra parte, Cabrer ha respetado que la manifestación de CCOO y UGT haya estado encabezada por una pancarta contra la guerra, aunque ha señalado que este Primero de Mayo es un día para hablar de trabajo.