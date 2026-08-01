Cabrera acogerá las jornadas de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera será este otoño la sede de la XXX edición de las Jornadas de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales (Amuparna).

Este encuentro incluirá la celebración de la asamblea general anual y reunirá a representantes de municipios de toda España vinculados a la gestión y conservación de estos espacios naturales protegidos, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

En el marco de la organización de las jornadas, este viernes se ha celebrado una reunión en Cort, en la que han participado el alcalde, Jaime Martínez; el regidor de Medio Natural, Llorenç Bauzá; el presidente de Amuparna, Ángel Pérez; y la vicepresidenta de esta asociación, Luz Goretti.

El alcalde ha expresado su satisfacción por que Cabrera haya sido elegida para albergar este encuentro en su nueva edición, al considerar que supondrá "una excelente oportunidad" para poner en valor el excepcional patrimonio natural, paisajístico y ambiental de este paraje.

Igualmente, ha subrayado que permitirá reforzar la colaboración entre los municipios que "comparten la responsabilidad de conservar algunos de los espacios naturales más valiosos del país".

Durante la reunión se ha abordado la labor que desarrolla Amuparna desde su constitución en 1997, así como los preparativos de las jornadas, que se han consolidado como el principal foro de intercambio de experiencias entre los municipios con territorio en parques nacionales.

La asociación está integrada actualmente por 105 municipios socios con territorio en alguno de los 16 parques nacionales de España, entre ellos Palma, a través del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, cuya gestión administrativa corresponde al Ayuntamiento.

El objetivo de la entidad es fomentar la cooperación entre las administraciones locales, impulsar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas y promover iniciativas orientadas a la conservación y al desarrollo sostenible de los parques nacionales.

Las jornadas se celebran cada año en los municipios que aportan territorio al parque nacional seleccionado como sede de cada edición. En ellas se se analizan los retos comunes de la gestión local de estos espacios protegidos, se comparten experiencias y permiten fortalecer la colaboración institucional entre ayuntamientos.