Uno de cada cuatro alumnos de Baleares ha pensado abandonar los estudios en algún momento, la mayoría por aburrimiento

Presentación del informe sobre abadono escolar del Consejo Escolar de Baleares - CONSEJO ESCOLAR DE BALEARES

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro alumnos de ESO y Formación Profesional básica de Baleares ha pensado en abandonar los estudios en algún momento, principalmente por aburrimiento y falta de sentido en los aprendizajes.

Así se desprende de una encuesta del Consejo Escolar de Baleares realizada a 10.750 alumnos de centros de las Islas presentada este viernes en una rueda de prensa.

En concreto, el 53,1% de los que han pensado en dejar los estudios mencionan el aburrimiento como la causa principal y el 42,2% cita la falta de sentido de los aprendizajes. Según el Consejo Escolar, esto apunta a un problema de fondo en la conexión entre el currículum y la realidad de los jóvenes.

El cuestionario señala también que la transición de 6º de primaria a 1º de la ESO es un momento crítico. En concreto, el 46,2% del alumnado vive esta transición con miedo o preocupación y el 12,3% no se siente acogido.

Entre otros datos presentados, han incidido en que cerca de 5% no se siente en absoluto parte del centro y cuatro de cada diez no ve conexión entre lo que aprende y la vida real.

También han subrayado como uno de los problemas estructurales la falta de orientación en los centros. Precisamente, cerca de la mitad de los encuestados no tiene información suficiente sobre las opciones académicas al finalizar la ESO y solo un 8% recurre al orientador para informarse.