Cadenas hoteleras de Baleares advierten de la falta de relevo generacional de las camareras de piso

Representantes de Fergus, Meliá, Iberostar, RIU, MarSenses y Paradores de Turismo de España en las jornadas de UGT - EUROPA PRESS

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias cadenas hoteleras de Baleares han advertido de la falta de relevo generacional de las camareras de piso, un colectivo altamente feminizado y con una media de edad de unos 50 años.

Así lo han señalado representantes de Fergus, Meliá, Iberostar, RIU, MarSenses y Paradores de Turismo de España en una mesa redonda en el marco de unas jornadas organizadas por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Magaluf (Calvià) para defender la jubilación anticipada de las camareras de pisos.

Durante el encuentro, han explicado que las cadenas hoteleras ya han llevado a cabo las mediciones de las cargas de trabajo en todos sus establecimientos.

Según han expuesto, las cadenas están avanzando en la implementación de los carritos mecanizados, por ejemplo en el caso de Meliá, y en optimizar y reducir las cargas de trabajo.

En cuanto a la jubilación anticipada de las camareras de piso, desde Fergus Hotels, Guillem Gelavert ha considerado que "ha llegado el momento" de aplicar coeficientes reductores, tendiendo en cuenta que su trabajo requiere un esfuerzo físico muy importante.

Para Jaime Palau, de Iberostar Hotels & Resorts, para solucionar la falta de relevo generacional es necesario avanzar en la posibilidad de la jubilación anticipada en las categorías que tienen mayor carga de trabajo.

Por otro lado, desde MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, ha apostado por ir más allá en las mejoras para el colectivo, subrayando que en esta cadena han bajado las cargas de habitaciones y han reducido la jornada laboral a 37 horas y media.

Igualmente, han impulsado la reducción de la jornada para las camareras de piso de más de 58 años, lo que ha logrado reducir la media de edad, que se sitúa en la cadena en los 36 años.