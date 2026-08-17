Cae una banda dedicada al narcotráfico y el blanqueo en Menorca: cuatro detenidos, 200.000 euros y kilos de droga

1111099.1.260.149.20260817144718 Efectos intervenidos en el marco de la operación Thor. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por supuestamente traficar con drogas y blanquear sus beneficios económicos desde Menorca.

La bautizada como operación Thor, desarrollada hace una semana en el municipio de Sant Lluís, arrancó hace medio año con las sospechas acerca de la existencia de una estructura criminal, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Las pesquisas llevadas a cabo por las unidades de Seguridad Ciudadana apuntaban a que la banda tenía una elevada capacidad para distribuir sustancias estupefacientes.

El cabecilla, un hombre de 42 años, usaba a su entorno familiar para dificultar la localización de la droga y blanquear el dinero procedente de su venta, empleándoles como testaferros.

No fue hasta el pasado martes cuando los investigadores del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Menorca realizaron cinco registros, tres de ellos --en una nave industrial y en dos fincas-- en Sant Lluís y dos en Ciutadella y Es Castell, respectivamente.

La operación se saldó con la intervención de 237.500 euros en metálico, 850 gramos de cocaína, dos kilos de marihuana, 16 teléfonos móviles, cinco vehículos, una embarcación, un arma simulada, basculas de precisión y otros elementos empleado para la distribución que serán analizados dentro de la investigación.

Fueron detenidos cuatro hombres de entre 42 y 62 años, tres españoles y uno colombiano, como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de blanqueo de capitales.

El cabecilla ingresó en prisión provisional bajo fianza por orden de la autoridad judicial. Los otros tres permanecen en libertad tras la retirada de sus pasaportes y con la obligación de comparecer de forma quincenal ante el juzgado.