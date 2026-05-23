Cae una banda que estafó 18.000 euros subarrendando pisos turísticos en Palma

Uno de los arrestados, de espaldas, escoltado por un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó 18.000 euros subarrendando viviendas de alquiler vacacional ubicadas en Palma.

En total han sido detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer de origen colombiano y español, como supuestos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y hurto.

Fue a finales del año pasado cuando, en un corto espacio de tiempo, se recibieron varias denuncias en las que el relato de los perjudicados era prácticamente el mismo.

Los sospechosos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, buscaban viviendas vacacionales en portales digitales y las alquilaban, con datos falsos, durante dos o tres días

Una vez allí, realizaban fotografías eliminando todo tipo de objetos que permitieran identificar el inmueble y posteriormente las publicaban en otros portales de internet destinados al arrendamiento de viviendas como si fueran de su propiedad.

Cuando recibían una solicitud, y "aprovechando su desesperación para conseguir un inmueble en el que residir", los sospechosos les ofrecían realizar una visita sin exigirles una contrapartida económica, de modo que generaban una sensación de confianza.

En el momento de la visita, el investigado que simulaba ser propietario de la vivienda argumentaba que se encontraba fuera de Mallorca por motivos laborales y que su hija se encargaría de las gestiones.

Las visitas se realizaban sin ningún tipo de incidente, tras lo que, si seguían interesados en alquilar la vivienda, les exigían que pagaran dos meses de fianza y el mes en curso, alrededor de 7.5000 euros.

Los investigados les enviaban un contrato de arrendamiento para dar apariencia de la legalidad y transparencia del acto jurídico. No obstante, a medida que se acercaba la fecha pactada, el supuesto propietario dejaba de responder a las llamadas y a los mensajes de los perjudicados, por lo que nunca llegaban a entregar las llaves.

En uno de los casos, en el que el arrendatario quiso entregar el dinero en efectivo tras realizar la visita, sí se le hizo entrega de las llaves de la vivienda de alquiler turístico.

Tras mantener varias líneas de investigación abiertas, los agentes identificaron y detuvieron a los tres hombres y a la mujer. El delito de hurto se debe a que robaron efectos de una de las viviendas.