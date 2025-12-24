Cae una banda que introdujo más de 30 kilos de hachís y marihuana a través del aeropuerto de Palma

Dos agentes de la Guardia Civil, con la droga incautada. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha investigado a otras tres por supuestamente traficar con 18,5 kilos de hachís y 12,5 kilos de marihuana a través del aeropuerto de Palma. Tres de ellos han ingresado en prisión provisional.

Fueron los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras quienes a finales de noviembre detectaron varias rutas de suministro de sustancias estupefacientes mediante envíos de mercancías que llegaban a Baleares.

Estas rutas, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, eran empleadas tanto por organizaciones criminales como por pequeños traficantes dedicados al menudeo.

Estas personas empleaban las redes sociales para la venta de los estupefacientes. Una vez acordaban la transacción, realizaban los envíos de pequeñas cantidades de droga ocultas entre ropa, comida u otros objetos.

También utilizaban identidades falsas para realizar los envíos con el objetivo de dotarse de mayor seguridad ante una eventual investigación policial.

Los agentes desarrollaron varios operativos en los que intervinieron 18,5 kilos de hachís y 12,5 kilos de marihuana que se encontraban ocultas en el interior de ocho envíos de paquetería.

Algunos de estos paquetes portaban dispositivos de geolocalización con el fin de controlar el tránsito desde su origen hasta el destino y detectar posibles interferencias o actuaciones policiales.

Por todo ello detuvieron a seis personas, cinco hombres y una mujer, e investigador a otros tres, dos y uno, respectivamente. A todos ellos, localizados en Palma, Manacor, Marratxí, Felanitx y Ciutadella, se les imputa un delito de tráfico de drogas.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de tres de los arrestados.