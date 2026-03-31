Cae una gran roca sobre un chalé en Cala Galdana (Menorca)

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MENORCA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desprendimiento de una roca de grandes dimensiones ha provocado este martes graves daños materiales en un chalé de Cala Galdana, agujereando el techo y entrando en el interior de la vivienda donde, a pesar de estar en el interior la pareja residente, no se han tenido que lamentar daños personales.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 11.00 horas cuando, al parecer, el fuerte viento que afecta a Menorca este martes, ha motivado la caída de un árbol cuyas raíces han dejado libre la roca que ha caído sobre la casa.

La pareja residente ha sido desalojada a la espera de que se determine si el suceso ha afectado a la estructura de la vivienda.