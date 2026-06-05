Cae en Palma un traficante de armas: las compraba en el extranjero, las ofertaba en internet y las distribuía por España

Detenido En Palma Por Vender Armas Prohibidas Que Enviaba A Clientes De Toda España A Través De Paquetería - GUARDIA CIVIL Y MOSSOS D'ESQUADRA

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre en Palma por supuestamente vender armas prohibidas, como puños americanos o pistolas táser, que enviaba a clientes de toda España a través de paquetería.

La investigación conjunta llevada a cabo en el marco de la bautizada como operación 'Voltiocat-Cataleg' permitió identificar a un hombre que compraba armas prohibidas en República Checa.

Una vez las tenía en su poder, las ofertaba a través de internet y mediante aplicaciones de mensajería instantánea, donde promocionaba su catálogo de armas.

Posteriormente las enviaba hasta los domicilios de sus clientes, ubicados en puntos de toda la geografía nacional, a través de los servicios de paquetería. Los pagos, según han informado ambos cuerpos policiales en sendos comunicados, los recibía a través de plataformas como Bizum o transferencias bancarias.

El sospechoso ofrecía esprays de gas pimienta, defensas eléctricas, puños americanos, pistolas táser, navajas automáticas y defensas extensibles, todas ellas consideradas prohibidas debido a su peligrosidad.

Todo este tipo de armas, así como numerosos productos anabolizantes, fueron localizados por los investigadores en el domicilio del acusado. Fue detenido el pasado 8 de mayo y puesto a disposición de un juez de Palma al día siguiente como supuesto autor de delitos de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.

La investigación, dirigida por la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sabadell, ha corrido a cargo de la Sección de Información de la Zona de Cataluña de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra.