CaixaBank entrega a 48 restaurantes de Baleares las placas que los acreditan como recomendados por la Guía Michelin - CAIXABANK

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha entregado este lunes a 48 restaurantes de Baleares las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026.

El evento, celebrado esta tarde en el CaixaForum, ha reunido a más de un centenar de representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales asociaciones profesionales como CAEB Restauración, Pimem y Ascaib.

El acto ha comenzado con la bienvenida de la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, quien ha reconocido el mérito del medio centenar de restaurantes seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y dinamismo de un sector "estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural".

Igualmente, en el evento han participado Marc Fosh, chef del restaurante que lleva su nombre; el chef de Es Ventall de Eivissa, José Miguel Bonet; y el chef de Candela de Maó, Daniel Molero.

Según ha destacado CaixaBank, en Baleares la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico.

Desde la costa hasta los núcleos urbanos, han subrayado, la gastronomía se ha convertido en un factor diferencial, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional y de elevar el valor de la experiencia del visitante.

Así, la profesionalidad y el esfuerzo del sector de la restauración en las Islas se ha visto recompensado con un total de 48 restaurantes que han sido distinguidos como recomendados por la Guía Michelin.

Este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional.

CaixaBank ha ampliado su acuerdo con Michelin para ser el entregador oficial de las placas que acreditan a los restaurantes. Así, durante el primer trimestre del año se llevarán a cabo 12 actos en todo el país para entregar estas placas.

RESTAURANTES RECONOCIDOS

En Mallorca, los restaurantes seleccionados son Bàrbar (Palma), Little Jarana (Palma), Terrae (Port de Pollença), Óseo (Secar de la Real), Sa Pleta by Marc Fosh (Canyamel), Mombo (Palma), La Vieja (Palma), La Fortaleza (Cala Blava); Stagier Bar (Palma), Ca na Toneta (Caimari), Can Simoneta Gastronòmic (Canyamel), Sumaq (Palma), Es Fanals (Port de Sóller), Quadrat (Palma), 375 (Pollença), Tess de Mar (Campos), Aromata (Palma), Laudat (Santanyí), Ocre (Santanyí), Periplo Portitxol (Palma), El Olivo (Deià), Daica (Llubí), Adrián Quetglas (Palma), Joan Marc (Inca)

Por otro lado, en Menorca son: Candela (Maó), La cocina de Cristine (Maó), Santa Mariana (Alaior), El Romero (Maó), Smoix (Ciutadella), Godai (Ciutadella), Torralbenc Menorca (Cala en Porter), Ca na Pilar (Es Migjorn Gran), Es Cranc (Fornells) y Es Rais (Maó).

Asimismo, en Eivissa han sido reconocidos Jondal (Porroig), Can Font (Eivissa), Es Boldado (Sant Josep de sa Talaia), 1742 (Eivissa), Es Ventall (Sant Antoni de Pormany), Ca's Milà (Sant Josep de sa Talaia), Es Terral (Santa Eulària des Riu).

Finalmente, los de Formentera son este 2026 Casanita (Es Pujols), Quimera (La Savina), Es Caló (Es Caló), Can Carlitos (La Savina).