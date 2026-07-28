CaixaBank galardona a la directora general de Globales Hotels con el 'Premio empresaria' en Baleares

Susana Carrillo y Maria Cruz Rivera - CAIXABANK

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha galardonado a la directora general de Globales Hotels, Susana Carrillo, con el 'CaixaBank Premio Empresaria' en Baleares.

Según ha informado la entidad en un comunicado, con este reconocimiento distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivos de CaixaBank, ha elegido a Carrillo entre las candidaturas presentadas en Baleares por su labor al frente de uno de los grupos hoteleros de referencia en España y por su apuesta por la profesionalización y el impulso del sector turístico, contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de empleo en Baleares.

Carrillo dirige desde 2015 Globales Hotels, la cadena hotelera fundada por su padre, José Luis Carrillo. El grupo, cuya plantilla supera los 4.000 empleados, cuenta con 57 establecimientos en España, Argentina, Bélgica y Nicaragua. En Baleares, Globales es la segunda cadena hotelera por número de plazas, con 39 establecimientos.

Además, lidera el sector en el archipiélago por número de hoteles en propiedad. Bajo su dirección, la cadena ha consolidado nuevas marcas como Caramelo Hotels y ha fortalecido su posición entre los principales grupos hoteleros vacacionales de España, impulsando la modernización de sus activos y pilotando con éxito retos tan complejos como la pandemia.

Tras esta fase regional, Carrillo pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país. Además, optará al galardón nacional.