CaixaBank seguirá facilitando la financiación a más de 2.000 empresas del sector del transporte de Baleares

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, Maria Cruz Rivera, y el presidente de la Federación Empresarial Balear de Transportes, Rafael Roig. - CAIXABANK

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank han renovado su convenio de colaboración con la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) a través del cual se pretende facilitar la financiación bonificada a más de 2.000 empresas del sector.

El acuerdo ha sido suscrito por la directora territorial de la entidad bancaria en Baleares, Maria Cruz Rivera, y el presidente de la patronal, Rafael Roig.

A través de esta renovación, ha indicado CaixaBank en un comunicado, las más de 2.000 empresas integradas en la FEBT podrán acceder en condiciones preferentes a una amplia oferta de productos y servicios financieros diseñados para apoyar su actividad, facilitar sus inversiones y reforzar su competitividad.

En un contexto marcado por la transformación del sector, la renovación de flotas, la digitalización de las empresas, la transición hacia una movilidad más sostenible y la adaptación a un entorno regulatorio y económico "cada vez más exigente", ha apuntado la entidad, este acuerdo "refuerza el acceso de las empresas a instrumentos financieros adaptados a sus necesidades".

Además, CaixaBank pondrá a disposición de las empresas asociadas una línea de crédito bonificada de hasta 300.000 euros, destinada a facilitar la liquidez de las compañías del sector.

Esta financiación, con un plazo de doce meses, incorpora ventajas gracias a la colaboración con ISBA SGR, entre ellas la bonificación del 90% de los intereses devengados, así como de las comisiones de apertura, aval y estudio, contribuyendo a reducir significativamente el coste financiero para las empresas beneficiarias.

"El transporte constituye un sector esencial para la economía balear y un motor imprescindible para la actividad de nuestras empresas. Con la renovación de este acuerdo reforzamos nuestro compromiso de acompañar al tejido empresarial con soluciones financieras que favorezcan su crecimiento, su capacidad de inversión y su adaptación a un entorno cada vez más exigente", ha dicho Rivera.

Roig, por su parte, ha destacado que la renovación del convenio "supone una herramienta muy útil para nuestras empresas, especialmente en un momento en el que el sector debe afrontar importantes inversiones para adaptarse a los nuevos retos de la movilidad, la sostenibilidad y la digitalización, así como a un escenario de incertidumbre marcado por las consecuencias que la crisis en Oriente Medio está teniendo sobre el transporte".

"Contar con un socio financiero como CaixaBank nos permite ofrecer a nuestros asociados condiciones ventajosas que contribuyen a mejorar su competitividad y su capacidad de crecimiento", ha subrayado.