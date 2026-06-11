El CaixaFòrum de Palma acogerá el estreno de un documental sobre la recuperación de la foca monje mediterránea

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves 18 de junio se estrena en CaixaFòrum de Palma el documental 'L'Odissea del vell marí', que se centrará en la recuperación de la foca monje mediterránea.

La cinta está dirigida por Marta Hierro y Núria Abad e impulsado por MOM Works, con la participación de CaixaForum+ e IB3 Televisió, según ha informado el centro cultural en una nota de prensa.

El film combina imagen real y animación para relatar una de las aventuras de conservación más extraordinarias de las últimas décadas y cuenta con la colaboración del Institut d'Industries Culturals de Balears y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El estreno contará con la presencia de las directoras, que participarán en un coloquio posterior a la proyección con algunos de los expertos que aparecen en la película. El film se estrenará el mismo día en la plataforma de streaming gratuita de la Fundación 'la Caixa', CaixaForum+, y se podrá ver en IB3 Televisió el lunes 29 de junio a las 23.15 horas.

El documental reconstruye la historia de la foca monje, una especie que durante siglos habitó todas las costas del Mediterráneo. A partir del siglo XV, sin embargo, la persecución humana por su piel y especialmente por su grasa provocó su desaparición progresiva. Expulsadas de las playas y obligadas a refugiarse en cuevas remotas, las focas monje quedaron al umbral de la extinción.

Cuando la especie ya se consideraba prácticamente desaparecida, una pequeña colonia fue descubierta en Cabo Blanco, en Mauritania. Aquel hallazgo marcaría el inicio de una extraordinaria misión científica y humana para salvar los últimos ejemplares del Mediterráneo.

Con estructura de 'road movie' científica, el documental sigue el rastro de la foca mediterránea desde las costas desérticas de Mauritania hasta los últimos refugios de Grecia y Turquía. La narración acompaña a biólogos, investigadores y conservacionistas que durante décadas han trabajado en condiciones extremas para comprender y proteger una especie convertida hoy en símbolo mundial de la conservación marina.

El film recupera episodios fundamentales de la historia científica de la foca mediterránea: desde las expediciones del naturalista francés Théodore Monod y el biólogo español Eugenio Morales Agacino, hasta la visita de Jacques-Yves Cousteau en 1948 o las investigaciones impulsadas por el biólogo francés Didier Marchessaux, que murió trágicamente en una explosión de mina antipersona mientras estudiaba la colonia.

La gran aventura contemporánea arranca en 1993, cuando un grupo de biólogos españoles, liderados por Luis Mariano González, retoma el proyecto de conservación en Cabo Blanco. Con muy pocos recursos, pero una determinación absoluta, los investigadores consiguen impulsar un modelo pionero de conservación basado en la cooperación internacional, la creación de reservas marinas protegidas y el trabajo conjunto con las comunidades pesqueras locales.

Gracias a aquella labor sostenida durante décadas, la población de Cabo Blanco ha iniciado una lenta pero sólida recuperación y hoy representa el principal símbolo de esperanza para el futuro de la especie.

En el Mediterráneo oriental, especialmente en las costas de Grecia y Turquía, sobreviven hoy algunos de los últimos refugios estables de la foca monje mediterránea. En estas zonas, equipos científicos y organizaciones de conservación trabajan desde hace décadas en la protección de cuevas marinas, la recuperación de crías huérfanas y el seguimiento de las poblaciones salvajes.

'L'Odissea del vell marí' visita estos enclaves esenciales para mostrar los esfuerzos que han permitido frenar el declive de la especie y evitar su desaparición definitiva.