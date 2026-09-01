El CaixaFòrum de Palma cerrará 2026 con los dinosaurios de la Patagonia, el arte de Ñaco Fabré o cine sobre migraciones

Esqueleto de dinosaurio. - CAIXAFORUM PALMA

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CaixaFòrum de Palma acogerá en el último cuatrimestre del año diversas actividades, entre las que destacan una exposición de los dinosaurios de la Patagonia, el artista local Ñaco Fabré y un ciclo cine dedicado a la temática de las migraciones.

Por un lado, la Fundación 'la Caixa' ha programado la exposición 'Cántico. Lo profundo es el aire' del palmesano Ñaco Fabré, en la que reivindicará la contemplación en un momento en que la velocidad y el ajetreo lo ocupan todo.

En un comunicado, la entidad ha concretado que la muestra se presentará a los medios el 15 de septiembre y estará abierta al público desde el día siguiente, 16 de septiembre, hasta el 24 de enero de 2027.

Por otro lado, los interesados en la paleontología podrán acudir a la exposición 'Dinosaurios de la Patagonia', en la que se presentará una réplica del dinosaurio conocido más grande que habitó la Tierra, que estará disponible del 26 de noviembre hasta el 3 de octubre de 2027.

Los visitantes podrán descubrir la diversidad de los dinosaurios patagónicos a través de las réplicas de más de una decena de especies diferentes, desde el único dinosaurio carnívoro con cuernos hasta los ejemplares más antiguos que se conocen.

Otra de las exposiciones programadas es 'Colores del mundo', disponible hasta el 12 de octubre, y 'Zuloaga y Anglada-Camarasa: dos visiones de la modernidad', hasta el 10 de enero.

En concreto, 'Colores del mundo' invita a redescubrir los colores que forman parte de los paisajes de la Tierra y los significados que tienen para cada cultura. Por su parte, 'Zuloaga y Anglada-Camarasa: dos visiones de la modernidad' ofrece un recorrido por la obra, la vida y la amistad de dos de los pintores más importantes y representativos del modernismo.

Más allá de las exposiciones, CaixaForum Palma ha programado actividades como el proyecto cinematográfico inclusivo 'Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum', que presenta una selección de grandes películas dedicada, en esta edición, a la temática de las migraciones.

En el ámbito musical y artístico destacan ciclos ya consolidados, como 'Grandes maestros del teatro', con una primera sesión en la que la actriz Àurea Márquez interpretará el clásico 'El huerto de los cerezos'.

Otro proyecto musical es 'Divertimento, la música explicada', que acerca la historia de la música clásica a través de un formato innovador, cercano y riguroso que combina divulgación e interpretación musical en directo.

Las familias también tendrán a su disposición una para niños que incluye, entre otras propuestas, una nueva edición del ciclo de películas 'Pequeños cinéfilos' y el taller 'Artefacto: Mil tentáculos', de la artista Anna Irina Russell.

CaixaForum Palma también ofrecerá actividades de ciencia, entre las cuales destaca el nuevo ciclo de divulgación científica 'El cerebro a través de los sentidos', con conferencias que exploran cómo funcionan los sentidos y cómo interpreta el cerebro la información sensorial.