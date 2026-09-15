El CaixaFòrum de Palma reivindica la vida contemplativa con la nueva exposición de Ñaco Fabré

Obras de la exposición 'Càntic. El profund és l'aire' del artista Ñaco Fabré. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CaixaFòrum Palma ha acogido este martes el estreno de 'Càntic. El profund és l'aire', la nueva exposición del artista mallorquín Ñaco Fabré, que se podrá visitar hasta el 24 de enero de 2027.

La muestra defiende la contemplación como acto de resistencia en un momento en que la velocidad y el ruido lo ocupan todo, para reflexionar sobre los aspectos esenciales de la existencia como son el tiempo, la memoria y la capacidad del arte de generar sentido, según ha explicado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado.

La exposición se desarrola en colaboración con Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma y, frente al ruido y la saturación contemporánea, se reivindica la necesidad de una mirada pausada. En esta propuesta, las líneas, los planes de color, las sombras y los intervalos entre dos formas constituyen una manera de acercarse a los aspectos esenciales de la existencia:

Esta exposición, la segunda organizada conjuntamente entre la fundación y el museo, consta de un total de nueve obras de arte. La muestra, que abrirá coincidiendo con la celebración de la Nit de l'Art de Palma y que se podrá visitar desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 24 de enero de 2027, parte de un verso del poema 'Más allá', incluido en el libro 'Cántico', de Jorge Guillén, una obra maestra de la poesía española del siglo XX.

La obra de Ñaco Fabré recoge su tensión y la traslada al espacio expositivo de CaixaFòrum Palma. En sus pinturas, esculturas y obras sobre papel, la geometría no funciona como un sistema cerrando, sino como el medio para explorar aquello que escapa a toda definición, que es ordenar elementos sin cerrarlos, contener las formas sin fijarlas, abriendo la percepción.

La comisaria de la exposición, Raquel Victoria Rodríguez López, ha resumido la obra de Ñaco Fabré nace de una atención sostenida sobre la luz, el espacio, la forma y la percepción. "El paisaje no aparece como imagen reconocible, sino como una condición de la mirada. Está en la respiración de los vacíos, en la economía del gesto, en la línea del horizonte y en lo que queda cuando la imagen se retira", ha remarcado.