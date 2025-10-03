Calendario laboral Baleares 2026: así quedan los puentes y los festivos del próximo año

Archivo - Calendario- JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral general y local de Baleares para 2026 recoge un total de 12 días festivos, con tres puentes y varios festivos en fin de semana, según una resolución de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

En concreto, en 2026 serán fiesta en Baleares los siguientes días:

- Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

- Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

- Lunes 2 de marzo (Día después del Día de Baleares)

- Jueves 2 de abril (Jueves Santo)

- Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

- Lunes 6 de abril (Lunes de Pascua)

- Viernes 1 de mayo (Día del Trabajo)

- Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

- Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional)

- Martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

- Viernes 25 de diciembre (Día de Navidad)

- Sábado 26 de diciembre (Segunda Fiesta de Navidad)

A estos 12 días se suman los dos festivos locales elegidos por cada ayuntamiento de las Islas, sumando un total de 14 días. Consulta cuáles son los festivos locales: