Calvià acoge una jornada educativa sobre la prevención de incendios organizada por Bomberos de Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, junto a bomberos y niños que han participado en la jornada. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Calvià ha acogido este miércoles una jornada educativa organizada por Bomberos de Mallorca con actividades dirigidas a los centros escolares del municipio para fomentar la prevención y la autoprotección ante posibles emergencias, en el marco de la XXI edición de la Semana de la Prevención de Incendios.

El Consell de Mallorca ha señalado en un comunicado que la actividad ha incluido talleres de prevención de incendios y primeros auxilios, así como una muestra de vehículos y material de los bomberos.

Esta edición pone el foco en los detectores de humo y la prevención de incendios en el hogar. A través de talleres y actividades de prevención, la iniciativa busca ayudar a los más pequeños a identificar riesgos en espacios de su entorno cotidiano y a adquirir los conocimientos necesarios para actuar en caso de emergencia.

El programa continuará este jueves en Santanyí y finalizará el domingo en Inca, coincidiendo con la XV Feria de Emergencias Memorial Joan Cifuentes, que incluirá talleres, exposiciones de material y demostraciones de los servicios de emergencia.