Calvià aprueba definitivamente el reglamento que equipara el uso del catalán y el castellano en la administración

Con el voto en contra del PSIB



PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Calvià ha aprobado definitivamente este viernes el reglamento municipal que garantiza la equiparación del catalán y el castellano en la administración municipal, el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en cualquiera de estas lenguas y la redacción de los documentos en ambos idiomas.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que la aprobación ha salido adelante con los votos de los miembros del equipo de Gobierno municipal compuesto por PP y Vox y el voto en contra del PSIB. La tramitación del reglamento comenzó en el pleno ordinario de septiembre, por lo que ahora, tras superar la fase de exposición pública y presentación de alegaciones, se ha aprobado de manera definitiva.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha manifestado que el reglamento no se ha aprobado buscando "confrontación, ni para marginar la lengua catalana, ni para provocar". "Con la aprobación de este reglamento sólo se busca la moralidad, el uso libre y corriente de cualquiera de las lenguas oficiales. No es ni más ni menos que lo que siempre han sentido la mayoría de los ciudadanos hasta que algunos se empeñaron en generar un problema dónde no lo había", ha manifestado.