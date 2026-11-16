Calvià defenderá este jueves en Bruselas su candidatura a Capital Europea del Turismo de 2027

Vista panorámica de Paguera. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Calvià, encabezada por el alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual, viajará este miércoles a Bruselas para exponer el proyecto de la localidad en la fase final de selección para el título de Capital Europea del Turismo 2027.

El jueves, a partir de las 09.00 horas, Amengual defenderá la candidatura de Calvià con una presentación de 15 minutos de duración y después responderá a las preguntas formuladas por el jurado europeo.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Calvià ha indicado que este comité estará compuesto por la directora de Coordinación de Políticas de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea, Mona Bjorklund, el director de Aviación de este departamento, Filip Cornelis, la jefa de la Unidad de Turismo, Elisabeth Kotthaus, el eurodiputado Daniel Attard, el miembro de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones Lorenzo Galligani y la asesora de la División de Turismo y Desarrollo de Centros Turísticos del Ministerio de Economía e Innovación de Lituania, Lidija Bajaruniene.

La reunión del jurado estará conducida por la moderadora Kelly Agathos y contará además con la presencia de personal de la dirección general y miembros del Secretariado de las Capitales Europeas del Turismo.

Posteriormente, a las 15.30 horas del mismo jueves, tendrá lugar la Announcement Ceremony en la que se dará a conocer el destino que ha sido elegido ganador. Una vez concluida la agenda de trabajo, el equipo municipal desplazado a la capital belga regresará a Mallorca el viernes día 20.

"Haber llegado hasta esta última fase ya supone un gran éxito para Calvià, puesto que inicialmente formaron parte en la iniciativa un total de 40 candidaturas procedentes de 17 países distintos.

El municipio ha logrado situarse entre los ocho finalistas de toda Europa en la categoría de poblaciones de entre 25.000 y 100.000 habitantes. Las otras siete localidades finalistas son Calais (Francia), Geestland (Alemania), Ibiza (España), Nova Gorica (Eslovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turquía) y Zadar (Croacia).

La candidatura de Calvià cuenta además con un "amplio respaldo" tanto del sector público como del tejido empresarial y asociativo de Mallorca. A nivel institucional, han manifestado su apoyo el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, el presidente Consell de Mallorca Llorenç Galmés, y la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca, y el director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares, Pere Joan Planas.

En el ámbito privado, la propuesta calvianera ha sumado adhesiones de relevancia. Por parte de la patronal y los hoteleros se han adherido, entre otras entidades, Pimem Restauración, la Asociación de Hoteleros de Palmanova-Magaluf, la Asociación Hotelera de Santa Ponça, y Meliá Hotels International.

De hecho, el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha mostrado "todo su apoyo", al tiempo que ha señalado sentir una vinculación "muy especial" y "profundamente personal" con Calvià. "Mi padre fue uno de los pioneros del desarrollo turístico de este municipio, que ha sido un destino esencial durante más de seis décadas para millones y millones de viajeros europeos", ha recalcado.

El Ayuntamiento de Calvià ha apuntado que, sea cual sea el resultado, ya se ha consolidado como un "referente" para otros destinos mediterráneos en cuanto a la transformación de su modelo turístico cimentado sobre el "equilibrio" entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes, lo que posiciona al municipio como "un modelo a seguir".

El desarrollo de proyectos pioneros como la protección de las praderas de posidonia, la recuperación de espacios públicos mediante la compra y demolición de establecimientos obsoletos, la puesta en valor del patrimonio a través del Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca o la apuesta por la digitalización en el marco del proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI), demostrarían que el municipio "lidera el camino hacia el turismo regenerativo y sostenible del futuro".