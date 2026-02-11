Cambios en la receta electrónica de Baleares: consulta tu medicación desde el móvil

Archivo - Imagen de un estante de una farmacia con medicamentos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) renovará el sistema de receta electrónica los próximos días 21 y 22 de febrero, que permitirá a los pacientes conocer con una aplicación qué tratamientos siguen y en qué fecha pueden obtener los medicamentos en la farmacia.

En concreto, se pasará del actual sistema llamado RELE al Sistema Integral de Gestión de Medicación Ambulatoria (Sigma), una aplicación web que integra la gestión unificada del tratamiento ambulatorio del paciente.

Según ha informado la Conselleria de Salud, con la futura aplicación EspaiSalut los pacientes podrán conocer qué tratamientos siguen y en qué fecha pueden obtener los medicamentos en la farmacia.

Este cambio permitirá que todos los niveles asistenciales tengan acceso al sistema, de modo que se garantizará la continuidad de los tratamientos tanto desde la atención primaria como desde la hospitalaria y al sociosanitaria.

Entre los beneficios del nuevo sistema de receta electrónica, han subrayado que garantizará mayor seguridad y apoyo a la hora de prescribir, ya que dispone de herramientas que facilitan la toma de decisiones clínicas y promueven un uso racional de los medicamentos.

También fomentará la comunicación ágil entre los profesionales con el objetivo de optimizar el tratamiento farmacológico de los pacientes.

Igualmente, el nuevo sistema permitirá una gestión integral en el ámbito sociosanitario registrando la medicación prescrita y dispensada en los centros residenciales públicos, con el fin de garantizar la seguridad de sus usuarios.

Salud ha destacado que mejorará significativamente la continuidad asistencial, ya que todos los profesionales implicados en la atención del paciente dispondrán en tiempo real de una visión única, actualizada y compartida de la medicación activa, especialmente en los procesos de alta hospitalaria, derivación y atención sociosanitaria.

Por otro lado, la renovación del sistema posibilitará el uso de la futura tarjeta sanitaria virtual, como alternativa a la tarjeta impresa en plástico, para retirar medicamentos en la farmacia y también fomentará la interoperabilidad en el marco de la Unión Europea, dentro del proyecto MyHealth@EU, pues los medicaments prescritos electrónicamente se podrán dispensar en otros países.

La Conselleria ha resumido que Sigma evoluciona hacia una tecnología web más actual y accesible, sin necesidad de instalar componentes pesados, con una interfaz renovada y más intuitiva a fin de facilitar las tareas diarias de los profesionales sanitarios.

El IBSalut ha organizado la formación necesaria para que todos los profesionales que vayan a usar el nuevo sistema aprendan a manejarlo de manera ágil y productiva desde el primer momento.

CAMBIO DE SISTEMA

La transición al sistema se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero, que caen en fin de semana. En consecuencia, durante estos días no se podrá usar la tarjeta sanitaria para retirar medicamentos en las farmacias, y por ello el IBSalut recomienda recoger los medicamentos con la tarjeta sanitaria antes o después de ese fin de semana.

No obstante, en los casos de urgencias la prescripción de medicamentos está garantizada, mediante recetas en papel para que los pacientes puedan obtener los medicamentos que necesiten.

En relación con los pensionistas que no pagan por los medicamentos recetados electrónicamente, si durante esos dos días acuden a un servicio de urgencias y necesitan algún medicamento podrán solicitar posteriormente el reintegro del coste que hayan tenido que adelantar a la farmacia.