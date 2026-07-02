Un camión de Emaya se incendia en Jaume III con varios contenedores afectados

Un camión de Emaya se incendia en Jaume III con varios contenedores afectados.
Un camión de Emaya se incendia en Jaume III con varios contenedores afectados. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 2 julio 2026 9:02
Seguir en

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un camión de gas de Emaya ha sufrido incendio este jueves en la avenida Jaume III de Palma y ha afectado a varios contenedores.

Fuentes municipales y policiales han informado a Europa Press de que el suceso ha ocurrido sobre las 01.50 horas de esta pasada noche en la céntrica avenida y que no se han registrado heridos.

Los primeros indicios apuntan a que el fuego se ha originado a consecuencia de una avería mecánica. Operarios municipales, ayudados por una grúa de grandes dimensiones, están retirando el vehículo, mientras las brigadas limpian la zona.

A primera hora de la mañana, el suceso ha seguido afectando al tráfico de la zona y se ha habilitado el carril Acire para facilitar el paso de vehículos, mientras que autobuses de la EMT estaban cargando y descargando pasajeros en paseo Mallorca.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado