Un camión de Emaya se incendia en Jaume III con varios contenedores afectados. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un camión de gas de Emaya ha sufrido incendio este jueves en la avenida Jaume III de Palma y ha afectado a varios contenedores.

Fuentes municipales y policiales han informado a Europa Press de que el suceso ha ocurrido sobre las 01.50 horas de esta pasada noche en la céntrica avenida y que no se han registrado heridos.

Los primeros indicios apuntan a que el fuego se ha originado a consecuencia de una avería mecánica. Operarios municipales, ayudados por una grúa de grandes dimensiones, están retirando el vehículo, mientras las brigadas limpian la zona.

A primera hora de la mañana, el suceso ha seguido afectando al tráfico de la zona y se ha habilitado el carril Acire para facilitar el paso de vehículos, mientras que autobuses de la EMT estaban cargando y descargando pasajeros en paseo Mallorca.