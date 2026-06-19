La campaña de bonos comerciales genera 1,7 millones en ventas el primer día. - CAIB

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña de bonos comerciales del Govern ha arrancado generando 1,7 millones de euros en ventas en los comercios adheridos el primer día tras el intercambio del 26,6% bonos disponibles.

La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, cuenta este año con la participación de 1.293 establecimientos distribuidos en 48 municipios de Baleares.

Del total de negocios adheridos, 548 están gestionados por autónomos, lo que representa el 42,4 por ciento de los participantes. Además, 90 establecimientos corresponden al sector de la alimentación.

Por islas, Mallorca concentra 1.023 comercios adheridos, Menorca 196, Eivissa 62 y Formentera 12.

El conseller Alejandro Sáenz de San Pedro ha valorado positivamente estos primeros datos y ha destacado que la respuesta de los consumidores confirma que los bonos son "una herramienta eficaz para dinamizar el comercio de proximidad, incentivar el consumo local y generar actividad económica de manera inmediata".

Durante el primer día, 67 establecimientos han agotado la totalidad de los bonos asignados. Esta cifra representa el 5,6 por ciento del total de comercios participantes, lo que evidencia la elevada demanda registrada en algunos establecimientos, mientras que la gran mayoría de los negocios adheridos continúan disponiendo de bonos para ofrecer a sus clientes durante las próximas semanas.

La campaña permanecerá activa hasta el 31 de julio o hasta agotar las existencias disponibles.