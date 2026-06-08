La campaña de bonos de producto local aumenta la participación hasta los 139 establecimientos y 120 productores. - CAIB

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha activado este lunes el período de canje de los Bonos de Producto Local, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local en colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca y que ha aumentado la participación hasta los 139 establecimientos y 120 productores.

Los consumidores podrán canjear los bonos hasta el 7 de agosto o hasta que se agoten los bonos disponibles, según ha informado en un comunicado la Conselleria.

La iniciativa registra este año un importante crecimiento respecto al año pasado, con 139 establecimientos adheridos --39 más que en la edición anterior-- y 120 productores participantes, 33 más que en 2025. La iniciativa cuenta con una dotación económica de 909.250 euros y pone a disposición de los consumidores 90.925 bonos de diez euros.

Esta campaña se enmarca en el decreto de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico internacional derivado de la guerra en Oriente Medio, y tiene como objetivo reforzar el consumo interno de producto local y ofrecer apoyo directo al sector primario del archipiélago.

Coincidiendo con el inicio del período de canje de los Bonos de Producto Local, la Cooperativa Agro-Eivissa ha acogido este lunes un acto institucional en el que han participado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés. Han estado acompañados por el presidente de la Cooperativa Agro-Eivissa, Ivan Colomar, y el vicepresidente, Antonio Aguiló.

Simonet ha valorado muy positivamente las cifras de participación de esta edición y ha destacado que este año son más los establecimientos y productores que se han sumado a esta iniciativa, que facilita el contacto directo entre los consumidores y los elaboradores de las Islas.

El conseller ha recordado que la campaña de este año forma parte del paquete de medidas impulsado por el Govern para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

"Con esta actuación se facilita la venta a los productores que sufren las consecuencias de la guerra y, al mismo tiempo, ofrecemos un descuento a los consumidores que han visto cómo han aumentado los precios de determinados productos", ha señalado.

En cuanto a los productores, se han adherido 120 operadores, 33 más que el año pasado. Por islas, participan 102 productores de Mallorca, 11 de Menorca, seis de Eivissa y uno de Formentera.

Es la primera vez que la campaña cuenta con la participación de un productor de Formentera, lo que permite extender la iniciativa al conjunto del archipiélago. Cabe destacar que el 94 pr ciento de los productores que participaron en la edición anterior repiten este año.

Los 120 operadores adheridos a la campaña comercializarán sus productos a través de 139 establecimientos de Baleares. De ellos, 66 corresponden a explotaciones agrarias y puntos de venta directa; 38 son instalaciones de la industria agroalimentaria; 15 son cooperativas agrarias y agroalimentarias, y también participa un punto de primera venta de pescado y marisco.

AMPLIA OFERTA DE PRODUCTO LOCAL

La campaña pone a disposición de los consumidores una oferta amplia y diversa de producto local. El vino es la categoría con mayor presencia, con 97 establecimientos adheridos, seguido de las frutas y hortalizas y los aceites y aceitunas (33), las carnes y embutidos (27), la miel (27), las mermeladas y conservas (26), los quesos y productos lácteos (25) y los frutos secos (24).

También participan establecimientos que comercializan bebidas espirituosas (19), huevos (14), pan y productos de pastelería (9), pescado y marisco (2) y otros productos locales (33).

Una de las novedades de esta campaña es que, antes de canjear los bonos, los consumidores deben activarlos a través de la plataforma habilitada para la campaña, bonosproductolocal.com, donde también pueden consultar los productores y establecimientos participantes.

Además, el importe máximo por beneficiario pasa de 60 a 100 euros, distribuidos en diez bonos de diez euros que podrán utilizarse aplicando un bono por cada 20 euros de compra en los establecimientos adheridos.

Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha subrayado que la campaña refleja la capacidad del sector agroalimentario balear para ofrecer una gama de productos cada vez más amplia, diversa y de calidad.

Llabrés ha destacado que el incremento de productores y establecimientos adheridos demuestra la implicación del sector y la voluntad compartida de seguir acercando el producto local a los consumidores.

La convocatoria mantiene los criterios de corrección territorial para garantizar una distribución equilibrada de las ayudas entre islas, con un incremento del 30 por ciento para Formentera y del 20 por ciento para Eivissa y Menorca.