La campaña de incendios forestales 2025 finaliza con 16 hectáreas quemadas en 60 siniestros, ninguno grave

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de incendios forestales 2025 ha finalizado con 16 hectáreas quemadas en 60 siniestros, ninguno de ellos grave, y la temporada ha destacado por la rápida actuación del operativo de extinción y la coordinación entre efectivos, que han permitido contener todos los fuegos sin que ninguno alcanzara gran intensidad.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, quien ha presentado el balance de la campaña acompañado del jefe del Servicio de Gestión Forestal del Govern, Joan Santana, y el gerente del Institut Balear de la Natura (Ibanat), Tomeu Llabrés.

Durante la época de máximo riesgo, del 1 de mayo al 15 de octubre, se han contabilizado 60 incendios que han afectado a 15,86 hectáreas, un 97% del total anual. Mallorca ha concentrado el 60% de la superficie afectada, seguida de Menorca (21%), Ibiza (18%) y Formentera (1%). Se han registrado 30 fuegos en Mallorca, 15 en Ibiza, ocho en Menorca y siete en Formentera.

El conseller ha señalado que solo un incendio, de Sant Antoni de Portmany, alcanzó el nivel IGP-1 por su proximidad a una zona habitada. Asimismo, ha indicado que el 96% de los incendios han tenido origen humano, por negligencias, accidentes o actos intencionados, mientras que el 4% restante fue causados por rayos.