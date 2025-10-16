La campaña de incendios forestales 2025 finaliza con 16 hectáreas quemadas en 60 siniestros, ninguno grave

El conseller Joan Simonet presenta el balance de campaña de incendios forestales de 2025 junto al jefe de servicio de gestion forestal y el gerente del ibanat
Publicado: jueves, 16 octubre 2025 13:46

    PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La campaña de incendios forestales 2025 ha finalizado con 16 hectáreas quemadas en 60 siniestros, ninguno de ellos grave, y la temporada ha destacado por la rápida actuación del operativo de extinción y la coordinación entre efectivos, que han permitido contener todos los fuegos sin que ninguno alcanzara gran intensidad.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, quien ha presentado el balance de la campaña acompañado del jefe del Servicio de Gestión Forestal del Govern, Joan Santana, y el gerente del Institut Balear de la Natura (Ibanat), Tomeu Llabrés.

   Durante la época de máximo riesgo, del 1 de mayo al 15 de octubre, se han contabilizado 60 incendios que han afectado a 15,86 hectáreas, un 97% del total anual. Mallorca ha concentrado el 60% de la superficie afectada, seguida de Menorca (21%), Ibiza (18%) y Formentera (1%). Se han registrado 30 fuegos en Mallorca, 15 en Ibiza, ocho en Menorca y siete en Formentera.

   El conseller ha señalado que solo un incendio, de Sant Antoni de Portmany, alcanzó el nivel IGP-1 por su proximidad a una zona habitada. Asimismo, ha indicado que el 96% de los incendios han tenido origen humano, por negligencias, accidentes o actos intencionados, mientras que el 4% restante fue causados por rayos.

