La campaña para prevenir las violencias sexuales en las fiestas de Mallorca duplica el alcance de las formaciones. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña del Consell de Mallorca 'No i Punt!' para prevenir las violencias sexuales en las fiestas ha duplicado el alcance de sus formaciones y ha gestionado tres incidencias en lo que va de año.

Según ha informado en un comunicado la institución insular, hasta agosto se han realizado 30 formaciones que han llegado a 574 personas, más del doble que el año pasado. El número de personas formadas ha aumentado un 155 por ciento.

La iniciativa incrementa este año su alcance a través de la formación y con una mayor presencia de los puntos de información, atención y sensibilización en las fiestas de los municipios.

La formación constituye una herramienta imprescindible para implementar la campaña 'No i Punt!', ya que permite que las personas implicadas en la organización y el desarrollo de las fiestas dispongan de los conocimientos y las herramientas necesarias para prevenir las violencias sexuales, detectarlas y saber cómo actuar y coordinarse ante posibles situaciones de violencia.

El conseller insular de Presidéncia, Toni Fuster, ha destacado que esta legislatura se ha querido dar un nuevo impulso a 'No i Punt!' y extender la campaña por toda Mallorca. "La formación es fundamental, especialmente entre los jóvenes, para que cada vez más personas tengan herramientas para prevenir las violencias sexuales, identificarlas y saber cómo actuar", ha indicado.

Las sesiones se adaptan a los diferentes colectivos implicados en las fiestas y están dirigidas a jóvenes, personal técnico y político de los municipios, comisiones y entidades organizadoras de fiestas, policía local, protección civil, personal de barras y trabajadores de locales de ocio, entre otros.

Uno de los colectivos prioritarios son los jóvenes, como público habitual de las fiestas más multitudinarias y por el papel que pueden desempeñar en la prevención.

En este sentido, 355 jóvenes han participado este año en las formaciones de 'No i Punt!', incluidas sesiones específicas para jóvenes que participan en la organización de fiestas.

MÁS PRESENCIA EN LAS FIESTAS DE MALLORCA El refuerzo de la campaña también se refleja en su presencia en los municipios. Para este 2026, el Consell de Mallorca habilita 97 puntos de información, atención y sensibilización, frente a los 56 del año pasado. Esto supone 41 puntos más que permitirán extender la campaña y acercar la prevención, la información y la atención a más fiestas de Mallorca.

Fuster ha expresado la voluntad de que la campaña sea mucho más que un stand, sino un punto de referencia para la gente y una extensión del Consell de Mallorca en los municipios. "Que cuando alguien la vea sepa que allí puede informarse o pedir ayuda. Nuestro objetivo es que se pueda disfrutar de las fiestas con seguridad y respeto y que, si alguien vive o presencia una situación de violencia sexual, sepa dónde acudir y encuentre una respuesta", ha explicado.

Además, hasta ahora, se han celebrado 89 fiestas con protocolos de actuación frente a las violencias sexuales. Estos protocolos son una herramienta fundamental para establecer cómo actuar y coordinar al personal implicado y ofrecer una respuesta adecuada ante posibles situaciones de violencia. Siempre que es posible, el protocolo va acompañado de un punto de información, atención y sensibilización con personal formado.

Durante el desarrollo de la campaña se han producido tres incidencias, y en cada caso se ha atendido a las personas que lo han necesitado, se ha activado la coordinación con la policía y servicios de emergencia y se han derivado a los recursos correspondientes.

UNA CAMPAÑA PRESENTE EN PRÁCTICAMENTE TODA MALLORCA

La implantación territorial de 'No i Punt!' se ha consolidado durante los últimos años. En el periodo 2024-2027, 51 municipios de Mallorca, además de la entidad local menor de Palmanyola, han firmado el compromiso de desarrollar la campaña. Esta presencia contrasta con la situación de 2023, cuando únicamente participaban 20 municipios.

La mayor presencia de la campaña permite también llegar directamente a más gente. Hasta el 23 de agosto, 5.041 personas han recibido información sobre 'No i Punt!' a través de los puntos presentes en las fiestas.

Estos espacios también facilitan información concreta sobre los diferentes servicios de atención del Consell de Mallorca cuando alguien tienen una necesidad personal o relacionada con alguna persona de su entorno.