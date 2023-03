Campos se adhiere a 'Emblemàtics Balears', que suma ya 25 municipios y 280 comercios

El IDI y el Ayuntamiento han hecho la entrega de las placas a los comercios catalogados de Campos



PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Campos se adherido este viernes a 'Emblemàtics Balears', un proyecto impulsado por la Vicepresidencia del Govern y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, que suma ya un total de 25 municipios y 280 comercios.

Según ha informado Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en una nota de prensa, un total de 16 comercios de Campos ya lucen la placa que los distingue como 'Emblemàtics Balears', un proyecto que pretende hacer visible y proteger la actividad comercial tradicional de los municipios.

Este mediodía, el director general de Comercio del Govern, Miquel Piñol, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, han entregado a los propietarios de los comercios adheridos del municipio los distintivos que se instalarán en las fachadas de los mismos.

El acto también ha contado con la presencia de la directora gerente del Instituto de Innovación Empresarial de Baleares (IDI), Mariona Luis, y el concejal de Comercio, Rafel Adrover.

Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus emblemáticos establecimientos. Aunque la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial se beneficia, ya que los emblemáticos también funcionan como elemento de tracción y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las islas.

Los comercios catalogados como emblemáticos esta jornada han sido Ca na Mel (tiestos y cerámica), en categoría arraigado; Ca na Mongeta (mercería), en la de con historia y patrimonio; Can Melero (productos agrícolas y para animales), en la de con historia y patrimonio; Can Verdera (calzado, complementos y equipamiento del hogar), en la categoría de emblemático; Carnisseria Can Beques (carnicería), en la de emblemático; Ferreteria Can Nofre (ferretería), en la de con historia; Forn de Can Bet (horno y pastelería), en la de arraigado con historia y Forn de Can Pere (horno y pastelería), en la de arraigado con patrimonio.

Además, han sido catalogados como emblemáticos Hija de Veny (ropa, calzado y complementos), en la categoría de con historia; Magatzem Can Mercadal (productos agrícolas y para animales, y plantas), en la de emblemático; Moda Puigserver (ropa y equipamiento del hogar), en la categoría de con historia; Mulet Rellotgeria i Joeria (relojería y joyería), en la de arraigado; Papereria Adrover (papelería y librería), en la de emblemático; Pastisseria Pomar (horno y pastelería), en la de emblemático; Sa Joieria (joyería), en la de arraigado con historia y Vidal Fotografia y Vídeo (fotografía), en la de emblemático.

El IDI, entidad dependiente de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática y responsable del proyecto junto con la Dirección General de Comercio, ha editado un manual para que sean los ayuntamientos quienes identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos.

De hecho, se han establecido una serie de categorías para unificar los criterios entre todos los participantes en el proyecto. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado --con un oficio o bien con un producto singular--, con historia --con más de 75 años de vida como norma general, con excepciones a partir de los 50 años--, y con patrimonio --con elementos arquitectónicos destacados--. Los establecimientos que cumplen estas tres categorías son emblemáticos.

'Emblemàtics Balears' es un proyecto vivo, que crece a medida que se incorporan más ayuntamientos y comercios. Actualmente, ya existen 25 municipios adheridos con un total de 280 comercios de todas las Baleares.

Los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados son Alaró (4), Alcúdia (7), Algaida (5), Campos (16) Consell (6), Esporles (5), Felanitx (12), Inca (14), Lloseta ( 7), Llucmajor (11), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (73), Pollença (9), Porreres (8), Santanyí (7), Sa Pobla (7), Selva (1), Alaior (5), Es Mercadal (1), Ferreries (11), Mahón (18), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de Sa Talaia (5) y Formentera (Sant Ferran, 1 y Sant Francesc Xavier, 5).

Por categorías, existen 75 establecimientos emblemáticos; 90 arraigados y con historia; 26 con patrimonio e historia; 49 con historia; 33 arraigados; cuatro de arraigado y con patrimonio, y tres con patrimonio.