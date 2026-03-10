Campos (Vox) celebra la derogación de la ley balear de memoria, que califica de sectaria

Archivo - El diputado de Vox Jorge Campos. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado balear de Vox en el Congreso de los Diputados Jorge Campos ha celebrado este martes la derogación en el Parlament de la ley de memoria, que ha calificado como sectaria.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, el que fuera portavoz de los de Santiago Abascal en la Cámara autonómica ha afirmado que hoy "los defensores de la concordia están de enhorabuena".

Campos, que ha sido increpado a su llegada al Parlament, ha lamentado lo que ha considerado insultos e intentos de agresión por parte de algunas personas que participado en la protesta convocada contra la liquidación de la norma.