Can Misses contará con un segundo aparato de resonancia magnética que podrá estar instalado en 2027

EIVISSA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha iniciado los trámites para la adquisición de un segundo aparato de resonancia magnética tras haber sido aprobada esta inversión por el Govern. Se espera contar con este nuevo aparato en el Hospital Can Misses durante el primer cuatrimestre de 2027.

Según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado, el presupuesto inicial será de 1,3 millones de euros para la adquisición de un aparato de última generación de 1,5 teslas y para la obra de instalación en un espacio de 150 metros cuadrados que este jueves ha visitado la consellera del ramo, Manuela García.

La resonancia magnética de alto campo 1,5 teslas es una prueba de diagnóstico por imagen que utiliza un imán potente (1,5 T) y ondas de radio para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo, sin emplear radiación ionizante, ha detallado Salud.

El aparato se utiliza para detectar, caracterizar o controlar múltiples procesos médicos como lesiones musculoesqueléticas, enfermedades neurológicas o tumores. También se emplea en la planificación de cirugías, seguimiento de enfermedades crónicas y valoración de tratamientos, al ofrecer una gran precisión anatómica.

MÁS DE 5.000 RESONANCIAS

Desde el Área de Salud han explicado que la elevada demanda de estas pruebas hace necesario contar con el apoyo de recursos externos, además de la actividad que se realiza en el Hospital Can Misses.

Así, en estos momentos está en vigor el convenio con la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y con E-Diagnostic Clínica Virtual de Especialidades, una empresa de Barcelona que se encarga de realizar los informes médicos de algunas de las pruebas de resonancia magnética y TAC hechas en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Can Misses.

En total, se han realizado 5.258 pruebas de resonancia magnética en el primer semestre de este año, de las que 3.523 han sido hechas en el Hospital Can Misses; 1.138 informadas por la empresa E-Diagnostic Clínica Virtual de Especialidades y 597 realizadas e informadas por la Policlínica.