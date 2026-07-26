Miles de personas se manifiestan en Palma contra la masificación turística: "Estamos superando todos los límites"

Miles de personas se manifiestan en Palma contra la masificación turística bajo el lema 'Mallorca al límite' - EUROPA PRESS

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La manifestación contra la masificación turística, convocada por la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' bajo el lema 'Mallorca al límite', ha arrancado la tarde de este domingo en Palma secundada por miles de personas y más de un centenar de entidades.

La protesta, la tercera de estas características en los últimos años, ha comenzado pasadas las 19.00 horas en la plaza de Espanya. El recorrido previsto pasa por las avenidas hasta la plaza del Tub, sigue por las Ramblas y el Born y finaliza en Ses Voltes.

Allí los organizadores leerán un manifiesto y la artista Maria Hein cantará 'La Balanguera', el himno de Mallorca. La jornada se cerrará con las actuaciones de Nastallat y Sa Corrala.

Antes del inicio de la protesta, uno de los portavoces de 'Menys Turisme, Més Vida', Dani Comas, ha puesto en valor el hecho de haber reunido a miles de personas para cuestionar que el "monocultivo turístico" tenga que ser el pilar del modelo económico del archipiélago.

"Es muy importante salir este año a la calle, es el último verano antes de las elecciones y estamos superando todos los récords, todos los límites", ha subrayado el activista, quien ha vaticinado que el próximo 12 de agosto, con el eclipse solar total, se superarán los estándares actuales de colapso.

Ha recordado que el lema de la protesta, 'Mallorca al límite', ya lo usó el GOB en el año 2000, cuando el número de turistas anuales que recibía Baleares era apenas la mitad que el actual.

DE LA REDUCCIÓN DE PLAZAS A LOS CORTES DE AGUA

La protesta, que llega unas semanas después de que miles de personas se unieran en Es Trenc en una cadena humana en defensa de los espacios naturales de Mallorca, tiene como principal reclamo un cambio en el rumbo del modelo socioeconómico de Baleares.

No obstante, según explicaron desde 'Menys Turisme, Més Vida', las peticiones son tan extensas como variadas y van desde la reducción de las plazas turísticas hasta los cortes de agua a los grandes consumidores como los campos de golf o los hoteles.

Los manifestantes también exigirán prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de no residentes y fondos de inversión, eliminar el alquiler vacacional, impulsar planes de movilidad sostenible, limitar el acceso a espacios naturales, multiplicar el importe de la tasa turística, destinar el suelo rústico a la agricultura o frenar la ampliación de los aeropuertos.

"Volvemos a decir que Mallorca está al límite y que ahora ya sí que hay que parar. Cada día que pase sin que se den pasos firmes hacia un decrecimiento está perjudicando gravemente la habitabilidad de nuestra isla", ha advertido Comas en declaraciones a los medios de comunicación.

MARCADA POR LA TENSIÓN SOCIAL

Son varias las manifestaciones contra el colapso turístico que se han producido en Mallorca en los últimos años, pero la este domingo llega envuelta en un ambiente de tensión social generado por la publicación de un manual de acción directa no violenta y la detención de dos activistas.

El documento compartido por 'Menys Turisme, Més Vida' llamaba a realizar acciones no violentas contra la turistificación generada por alquileres turísticos, inmobiliarias o negocios "gentrificadores", supuestos responsables de un sistema económico que "ahoga" a la ciudadanía balear.

Entre otras cuestiones, proponían "decorar" fachadas mediante pintadas o bloquear las cerraduras de apartamentos turísticos, siempre alerta de la presencia policial y usando vestimenta que dificulte la identificación.

Durante varios días provocó reacciones, muchas de ellas negativas, desde el ámbito político, empresarial y social. Incluso llegó a generar cierta división entre la plataforma y algunos de sus integrantes, como el GOB, Terraferida o CCOO, que se opusieron a cualquier forma de acción que comportara el uso de la violencia.

La polémica escaló cuando, este mismo mes de julio, la Guardia Civil detuvo a dos activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias del municipio de Santa Maria, en las que realizaron pintadas, fracturaron vidrieras y bloquearon cerraduras.

El atestado remitido al juez, que decidió dejarlas en libertad, incluía vigilancias, requisa de objetos y análisis de teléfonos móviles al considerar que, además de haber cometido un delito de daños y otro contra el patrimonio, las jóvenes formaban parte de una organización criminal.

En este caso, y aunque el jefe del Instituto Armado en Baleares salió en defensa de una actuación policial que consideró proporcionada, tanto los movimientos sociales como los partidos de izquierdas se han posicionado del lado de las activistas.

Comas, preguntado al respecto, ha considerado que los "intentos de criminalización" de la protesta social ha sido uno de los motivos que ha empujado a buena parte de la ciudadanía a participar en la manifestación de este domingo.

"Los intentos de criminalización han sido para desmovilizar la protesta, pero han conseguido el efecto contrario. Esperemos que la manifestación de hoy sea masiva", ha sentenciado.