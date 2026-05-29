La carrera 'Ponle Freno' y la manifestación de autónomos alterarán el tráfico este fin de semana en el centro de Palma

Archivo - Varias personas participan en la Carrera Ponle Freno en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la carrera 'Ponle Freno' y la manifestación de autónomos alterarán el tráfico este sábado y domingo, respectivamente, lo que implicará corte de calles y desvío de líneas de la EMT en Palma.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial para cada evento.

En el caso de la carrera, entre las 20.00 y las 23.00 horas se producirá el cierre de la circulación en la avenida Adolfo Suárez. El tráfico procedente de la Ma-19 se desviará hacia Avenidas; la avenida Antoni Maura permanecerá cerrada, así como Jaume III a la altura de Paseo Mallorca y Vía Roma a la altura de Avenidas.

El itinerario de la prueba comenzará en el Parc de la Mar y las vías por las que transcurrirá y que se verán afectadas por restricciones temporales son: avenida Antoni Maura, paseo des Born, Unió, Ramblas, Oms, Sant Miquel, plaza Major, Colom, plaza de Cort, Palau Reial, zona de Dalt Murada y Porta des Camp.

En cuanto a los estacionamientos, la salida del aparcamiento del Parc de la Mar hacia la autovía permanecerá cerrada, quedando habilitada la de Antoni Maura hacia el Paseo Sagrera. Por otro lado, la salida hacia Ramblas del parking de la plaza Major se verá interrumpida durante el paso de la carrera y se procederá a la retirada de bicicletas de Bicipalma en la estación de la avenida Gabriel Alomar.

En cuanto a las desviaciones de la EMT, las líneas L3 (Pont d'Inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7 (Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida) y L20 (Sant Agustí-Son Espases) circularán desviadas en ambos sentidos. También la L25 (s'Arenal-plaza de la Reina/Catedral) y la L35 (Aquàrium-Plaza de la Reina/Catedral) circularán desviadas y cambiarán el inicio de ruta, que será en la parada 206, en Avenida De Portugal, delante de los Institutos.

Asimismo, la L30 (Marivent-Palacio de Congresos) quedará sin servicio desde el inicio del corte de tráfico y hasta la finalización del servicio. Durante el tiempo que duren las afectaciones de tráfico, las siguientes paradas quedarán sin servicio: 104, 54, 53, 1048, 986, 7, 453, 1982, 105, 52, 106, 107, 50 y 108.

El domingo, el dispositivo tendrá lugar desde las 11.00 hasta las 14.30 horas, permanecerán cerradas las vías Jaume III en dirección centro, Unió en ambos sentidos; Ramblas, hacia Avenidas y Conqueridor, en dirección Cort.

El itinerario de la concentración transcurrirá por la plaza de Sa Feixina, Paseo Mallorca, Jaume III, Unió, Ramblas, Oms, Sant Miquel, plaza del Banc de s'Oli, Sindicat, Colom, plaza de Cort, Costa de Santa Domingo y calle Constitución. Asimismo, la salida hacia Ramblas del parking de la plaza Major permanecerá cerrada durante el paso de la marcha.

También se producirán también desvíos con motivo de la manifestación. Las líneas afectadas son L3, L4, L7, L20, L25 i L35. Las líneas L3 y L35 realizarán inicio y final de ruta en la parada 206, a avenida De Portugal, frente a Institutos. Durante la manifestación, quedarán sin servicio las paradas 7, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

DESVÍOS EL DOMINGO EN SANTA CATALINA

Con motivo de las obras de asfaltado en el barrio de Santa Catalina el domingo, se cerrarán al tráfico las calles Comte de Barcelona, plaza Progrés y Espartero, desde las 21.00 hasta las 06.00 horas de los días que duren las actuaciones, que terminarán previsiblemente el viernes 5.

Así, las líneas 4, 5, 29, 40, 46 y 47 circularán desviadas por la avenida Argentina, Paseo Marítimo y Monseñor Palmer. Las líneas 5 y 40 llegarán hasta la parada provisional que se habilitará en la calle Teodor Llorente. La línea 29 regulará en la P569 Argentina-sa Feixina.

Durante las horas de asfaltado, las paradas de plaza del Progreso (57, 131, 102, 1350, 1341, 1343 i 1342), Comte de Barcelona (P56) y Caro (P103, sólo para las líneas mencionadas) estarán fuera de servicio.

El Consistorio ha recordado que los días 2,3 y 4 de junio la EMT de Palma reforzará la línea L19 a la UIB y Parc Bit para facilitar el desplazamiento de los estudiantes que se presentan a la Prueba de Acceso Universitario (PAU).

A las salidas habituales de la L19, previstas a las 06.55 y 07.15 horas, se suman dos vehículos de refuerzo a las 07.05 y 07.10 horas. Estos vehículos especiales realizarán el recorrido habitual de la L19, saliendo de la parada 452 (Gabriel Alomar-Área de intercambio Sindicato).