Casa 47 licita el proyecto para construir 43 viviendas en Palma

Unos trabajadores en una obra, en una foto de archivo. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de al menos 43 viviendas asequibles en Palma, que se construirán en una parcela de más de 2.300 metros cuadrados de superficie situada en la calle Ignasi Ferretjans.

La licitación del contrato, con un valor estimado casi 495.000 euros, ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 9 de diciembre de 2026, según ha explicado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado.

El contrato tiene por objeto la redacción de los proyectos básico y de ejecución e incluye la realización de todos los análisis técnicos preliminares esenciales para el desarrollo del proyecto, entre los que destacan el estudio geotécnico, estudios topográficos, estudio energético y estimación de Calificación de Eficiencia Energética.

Asimismo, el contrato contempla el estudio de gestión de residuos y de gestión ambiental para la ejecución de la obra, además de cualquier documento urbanístico o técnico complementario necesario para la realización de trámites y obtención de permisos, licencias y autorizaciones necesarias.

Las viviendas contarán con entre uno y tres dormitorios, con superficies útiles de 40 a 90 m2, y al menos el cuatro por ciento tendrán las características constructivas y de diseño adecuadas para garantizar acceso a personas con discapacidad. Esta promoción de viviendas formará parte del Parque Estatal de Vivienda Asequible de manera permanente.

"Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, al realizar así la gestión de todo el ciclo residencial del Parque Estatal de Vivienda Asequible", han resaltado.