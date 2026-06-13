El Casal de Peguera acoge una conferencia sobre el bienestar emocional y el deporte con 350 asistentes - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Casal de Peguera ha acogido este sábado la conferencia '¿Qué puedes hacer para cuidar tu bienestar emocional?' a cargo de Patricia Ramírez, conocida como Patri Psicóloga, a la que han asistido 350 personas.

La ponencia ha abordado el entrenamiento de la actitud y el rendimiento en los procesos vitales y de trabajo, herramientas para fortalecerse ante la presión, en el contexto tanto del ámbito profesional, como personal o deportivo.

La iniciativa se enmarca en el nuevo ciclo 'Sana-ment', organizado por el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Calvià, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

Han asistido a la ponencia el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; el alcalde de Calvià,; el director insular de Deportes del Consell, Toni Prats; y el presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, club que colabora activamente en la promoción del nuevo ciclo preventivo de salud mental.

Bestard ha destacadoque la ponencia "es un paso más en la apuesta por la salud emocional como parte de la gestión deportiva", en la que el Consell trabaja de forma conjunta con el Ayuntamiento de Calvià.

"El éxito de demanda nos hace reflexionar sobre la necesidad de dar herramientas de la mano de profesionales cualificados", ha dicho, para después poner en valor que esta ha sido una de las tres jornadas que se harán este año sobre el deporte y el bienestar emocional.

La jornada de asesoramiento ha puesto sobre la mesa herramientas para desarrollar la fortaleza cuando se hace deporte y se compite, y maneras de trabajar la frustración; como afectan las expectativas y como se pueden modular, y como se puede gestionar el fracaso.

La ponente es psicóloga, conferenciante y divulgadora en diferentes medios de comunicación. Considerada una de las mejores y de las más influyentes de España, según el Consell, ha trabajado con clubes y deportistas de alto rendimiento.

Licenciada en Psicología, se doctoró en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Imparte talleres y seminarios, tanto en línea como presenciales.