El Casal Solleric albergará hasta abril una exposición sobre las lenguas compuesta por distintos formatos y materiales

La artista Eva Lootz en la presentación de su exposición en el Casal Solleric 'Ho tenc a la punta de la llengua'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Ho tenc a la punta de la llengua' de la artista Eva Lootz permanecerá en la segunda planta del Casal Solleric hasta el mes de abril, con la que se aborda el lenguaje con diferentes formatos y materiales artísticos.

La muestra se inaugurará oficialmente este jueves, a las 19.00 horas, en un acto presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha presentado este miércoles la exposición, junto con Eva Lootz y los comisarios de la muestra Piedad Solans y Fernando Gómez de la Cuesta.

Durante su intervención, Bonet ha afirmado que la propuesta encabezada por la creadora austríaca nacionalizada española --país en el que reside desde finales de los años 60-- se encuentra "plenamente a la altura de la línea de calidad" que marca la programación actual del Casal Solleric y de una ciudad como Palma, que aspira a ser designada Capital Europea de la Cultura del año 2031.

En este sentido, el regidor ha destacado el proceso de transformación que Palma experimenta desde el punto de vista de la cultura, y que, bajo su punto de vista, "le permite ser una candidata muy firme para conseguir la designación como capital cultural".

Esta ha manifestado que se fundamenta en un conjunto de ejes y líneas de actuación que contemplan "más recursos para la cultura, más y mejor programación, adecuación de los equipamientos, y colaboración permanente con el sector y los espacios expositivos".

Lootz está considerada una autora pionera a la hora de crear un lenguaje propio que, a criterio de los especialistas, puede considerarse un "diálogo constante y sintético" entre los materiales provenientes de la naturaleza y los recursos derivados de las actividades industriales.

En la obra de Lootz, se hace perceptible una "intensa experimentación" de contenidos muy diversos que, en el caso del proyecto que se presenta en el Casal Solleric, cede buena parte del protagonismo a la cal, un elemento etnográfico tradicional de Mallorca que constituye el núcleo de dos piezas inéditas de la artista, como son 'Lengua de cal' y 'Que cada dolor diga su nombre'.

"La calidad y originalidad de sus creaciones le han valido a Lootz el reconocimiento generalizado de la comunidad artística, materializado en la concesión de prestigiosas distinciones, como el Premio Nacional de Artes Plásticas de 1994", han destacado desde el Ayuntamiento.

En 'Ho tenc a la punta de la llengua', la autora combina el lenguaje y la escritura, con lenguas de cal y tierra, textos, citas, juegos y figuras de cuerdas e incluso intervenciones sonoras expresadas en idiomas extraños y casi extinguidos.