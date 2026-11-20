Archivo - Presentación de la exposición 'Pelaires, una història de l'art' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric ha acogido este viernes la inauguración de la exposición 'Pelaires, una història de l'art', que se podrá visitar hasta el próximo 21 de enero.

A la inauguración han asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otras autoridades.

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de Palma con la colaboración de la Galería Pelaires, recoge la trayectoria de la emblemática galería de Palma fundada en 1969 con una selección retrospectiva de 82 obras.

La exposición ofrece una visión retrospectiva de la trayectoria de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad a través de la selección de 87 de las aproximadamente 11.000 obras firmadas por un total de más de 3.000 artistas que se han exhibido en este equipamiento desde que fue fundado por Pep Pinya y Nini Quetglas.

La presidenta del Govern ha puesto en valor el papel de la Galería Pelaires en la capital balear durante la inauguración. En su discurso, Prohens ha destacado que esta galería "ha acercado a las calles de Palma los grandes nombres del arte contemporáneo".

"Lo han hecho con proximidad, pedagogía, abriendo las puertas de sus casas para todo el mundo y haciendo accesible el arte contemporáneo", ha subrayado.